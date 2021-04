Agostino Ingenito | “Detassare le attività extralberghiere”

(Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Sarà il consiglio comunale del prossimo 14 aprile a votare la continuità della sospensione dell’imposta di soggiorno su tutto il territorio comunale. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale ha deliberato di disporre di proporre al consiglio, in via del tutto eccezionale, l’ulteriore sospensione sul territorio del Comune di Salerno dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, con ogni connesso adempimento anche amministrativo, per tutto il corrente anno e, dunque, fino al prossimo 31 dicembre. Una decisione che ha destato non poche perplessità, soprattutto da parte del presidente dell’Abbac Salerno,che chiede un pacchetto sostegno e detassazione allecittadine. Il numero uno dell’Abbac sostiene che si tratti di un atto che “per l’amministrazione ...

Advertising

CSVSalerno : Grazie ad Agostino Ingenito e a Zoom per averci ospitato nel proprio programma per presentare la nostra guida ai se… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Ingenito

Positanonews

Per le categorie da noi rappresentate (Commercio, Turismo, Servizi, ristorazione, Artigianato e Pubblici Esercizi), - scrivono Ernesto De Rosa, Claudio Pisapia e- ci sembra ora che ......delle camere di un b&b da parte di un ospite che da settimane non intende lasciare l'abitazione in cui risiede fra l'altro lo stesso gestore - dichiara il presidente Abbac. Siamo ...StampaPrenotano per una sola notte per organizzare possibili feste private, aumentano i casi segnalati all’Abbac da alcuni gestori di b&b e case vacanze che in queste ore stanno ricevendo prenotazioni ...NAPOLI – Prenotano per una sola notte per organizzare possibili feste private, aumentano i casi segnalati all’Abbac da alcuni gestori di b&b e case vacanze che in queste ore stanno ricevendo prenotazi ...