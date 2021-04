Vaccini Lazio, “stop senza nuove dosi in 24 ore” (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccini nel Lazio a rischio sospensione se entro un giorno non saranno inviate nuove dosi alla Regione. A dirlo è l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila Vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Mi auguro – spiega l’assessore – che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i Vaccini!”, dice. Per mancanza di Vaccini, la Toscana rinvia intanto le prenotazioni. “A causa del ritardo della fornitura di AstraZeneca le prenotazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021)nela rischio sospensione se entro un giorno non saranno inviatealla Regione. A dirlo è l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 miladi AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Mi auguro – spiega l’assessore – che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i!”, dice. Per mancanza di, la Toscana rinvia intanto le prenotazioni. “A causa del ritardo della fornitura di AstraZeneca le prenotazioni ...

