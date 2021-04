Tennis, il rovescio non fa per voi? Imparate da questo bambino prodigio di dieci anni – Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Problemi col rovescio? Teodor Davidov, dieci anni, di nazionalità bulgara ma che vive negli Stati Uniti, è il bambino prodigio che gioca solo di dritto. Come? Passando la racchetta nella mano sinistra quando deve colpire di rovescio. Persino nel servizio usa alternativamente braccio destra e braccio sinistro. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Problemi col? Teodor Davidov,, di nazionalità bulgara ma che vive negli Stati Uniti, è ilche gioca solo di dritto. Come? Passando la racchetta nella mano sinistra quando deve colpire di. Persino nel servizio usa alternativamente braccio destra e braccio sinistro.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

