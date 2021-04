Su DAZN il derby della Mole e il grande calcio internazionale

(Di giovedì 1 aprile 2021) La ventinovesima giornata di Serie A TIM susi apre sabato 3 aprile alle 15:00 con l'incontro tra Cagliari e Verona . Pre partita, in diretta dallo Stadio Sant'Elia di Cagliari con Edoardo ...

TUTTOJUVE_COM : Juve, su DAZN 2 sfide con un solo abbonamento mensile: Derby e Parma

La ventinovesima giornata di Serie A TIM susi apre sabato 3 aprile alle 15:00 con l'incontro tra Cagliari e Verona . Pre partita, in diretta dallo Stadio Sant'Elia di Cagliari con Edoardo Testoni. Telecronaca: Massimo Callegari e ...Dal campo: Tommaso Turci Alle 18:00 l'imperdibiledella Mole tra Torino e Juventus . Pre ... Davide Bernardi e Marco Russo Per il calcio internazionale, che nel fine settimana suvedrà ...E' notizia di oggi che tre giocatori bianconeri, McKennie, Arthur e Dybala sono stati sorpresi ad una festa, in casa del secondo prima citato, e quindi multati dalle forze ...Alle 18:00 l'imperdibile derby della Mole tra Torino e Juventus ... Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati Dal campo: Davide Bernardi e Marco Russo Su DAZN anche la Serie BKT La piattaforma di ...