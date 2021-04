Roma | Zigaretti | “Centrosinistra farà primarie per candidato sindaco”

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Il progetto è sempre stato chiaro e resta lo stesso: costruire un’alleanza, che a Roma c’è, fatta di partiti associazioni e movimenti e su questo c’è un tavolo che ha deciso di indire le primarie per decidere il candidato sindaco“. Lo ha detto a SkyTg 24 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a proposito delle prossime elezioni per il sindaco della Capitale.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zigaretti

RomaDailyNews

