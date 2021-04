Roma, isolamento precauzionale per i giocatori rientrati dalle Nazionali (Di giovedì 1 aprile 2021) La Roma ha disposto l’isolamento precauzionale per i giocatori rientrati quest’oggi dagli impegni con le Nazionali. Si tratta di Mancini, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko. Una decisione presa in seguito alla positività di quattro membri dello staff di Mancini e del tecnico della Bosnia. Il club giallorosso è quindi in attesa di nuove indicazioni sulle procedure da adottare da parte dell’Asl. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Laha disposto l’per iquest’oggi dagli impegni con le. Si tratta di Mancini, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko. Una decisione presa in seguito alla positività di quattro membri dello staff di Mancini e del tecnico della Bosnia. Il club giallorosso è quindi in attesa di nuove indicazioni sulle procedure da adottare da parte dell’Asl. SportFace.

Advertising

ReteSport : ??I Nazionali in isolamento precauzionale ?? - teladoiotokyo : AS Roma ? Isolamento precauzionale per i calciatori rientrati dal ritiro dell?Italia: Sono rientrati a Roma i quatt… - gabbores : @SCUtweet La Roma ha messo in isolamento precauzionale i calciatori che tornano dalle nazionali. - ReteSport : ??Roma, i nazionali in isolamento: il club aspetta le indicazioni della Asl #ASRoma #Retesport - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - I nazionali azzurri e Dzeko in isolamento precauzionale -