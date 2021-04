Premio Afrodite XVIII edizione e Afrodite Shorts V edizione: le artiste premiate alla Digital Edition (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Progetto Afrodite è stato creato da Cristina Zucchiatti e Paola Poli sotto l’egida di Donne nell’Audiovisivo-Women in Film Italy, ed è sostenuto e patrocinato da Mibact, NuovoImaie e Roma Lazio Film Commission. Si tratta di un Team che coopera in grande sintonia da molti anni ormai: Cristina Zucchiatti , Paola Poli, Lorenza La Bella, Paola Squitieri, e alla comunicazione Patrizia Biancamano, Paola Spinetti e Ursula Seleenbacher e Sara Brestolli. L’edizione XVIII del Premio Afrodite e la V dell’Afrodite Shorts, nella loro versione Digitale, hanno premiato anche quest’anno le attrici più talentuose e in voga del mondo del cinema e della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Progettoè stato creato da Cristina Zucchiatti e Paola Poli sotto l’egida di Donne nell’Audiovisivo-Women in Film Italy, ed è sostenuto e patrocinato da Mibact, NuovoImaie e Roma Lazio Film Commission. Si tratta di un Team che coopera in grande sintonia da molti anni ormai: Cristina Zucchiatti , Paola Poli, Lorenza La Bella, Paola Squitieri, ecomunicazione Patrizia Biancamano, Paola Spinetti e Ursula Seleenbacher e Sara Brestolli. L’dele la V dell’, nella loro versionee, hanno premiato anche quest’anno le attrici più talentuose e in voga del mondo del cinema e della ...

Advertising

annaritadenardo : RT @FandangoLibri: #Signorina di @chiarasfregola vince il @Premio_Afrodite come miglior libro dell'anno! - ladivoralibri : RT @FandangoLibri: #Signorina di @chiarasfregola vince il @Premio_Afrodite come miglior libro dell'anno! - NUOVOIMAIE : AFRODITE SHORTS: FRA POCHE ORE IL @NUOVOIMAIE PREMIA LA MIGLIORE ATTRICE ?? ?? LEGGI LA NEWS ??… - elisa_amoruso : RT @SpettacoloNews1: Elisa Amoruso: Premio Afrodite per 'Maledetta Primavera' - INTERVISTA - - SpettacoloNews1 : Elisa Amoruso: Premio Afrodite per 'Maledetta Primavera' - INTERVISTA - -