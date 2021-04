OUTRIDERS è disponibile da oggi (Di giovedì 1 aprile 2021) SQUARE ENIX® è entusiasta di annunciare che OUTRIDERS™, l’intenso sparatutto GdR di People Can Fly®, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS® e JUST CAUSE®, è ora disponibile. OUTRIDERS è un intenso sparatutto GdR ambientato in un mondo fantascientifico cupo. Gli ultimi rimasugli dell’umanità muoiono lentamente tra le trincee del mondo selvaggio e spietato di Enoch e tu, uno degli ultimi Outrider, ti risvegli come Mutazione, con poteri incredibili. Affronta un epico viaggio attraverso un pianeta ostile, dove tutto si è massicciamente evoluto per ucciderti. Scegli tra quattro classi diverse e sfrutta una profonda e versatile personalizzazione del personaggio per creare il tuo stile di gioco, colleziona armi ed equipaggiamenti spettacolari, impugna poteri ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 1 aprile 2021) SQUARE ENIX® è entusiasta di annunciare che™, l’intenso sparatutto GdR di People Can Fly®, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS® e JUST CAUSE®, è oraè un intenso sparatutto GdR ambientato in un mondo fantascientifico cupo. Gli ultimi rimasugli dell’umanità muoiono lentamente tra le trincee del mondo selvaggio e spietato di Enoch e tu, uno degli ultimi Outrider, ti risvegli come Mutazione, con poteri incredibili. Affronta un epico viaggio attraverso un pianeta ostile, dove tutto si è massicciamente evoluto per ucciderti. Scegli tra quattro classi diverse e sfrutta una profonda e versatile personalizzazione del personaggio per creare il tuo stile di gioco, colleziona armi ed equipaggiamenti spettacolari, impugna poteri ...

