Moto3, GP Doha 2021: Jaume Masià favorito per il bis, italiani a caccia di riscatto dopo un avvio in salita (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il grande favorito della vigilia e non ha tradito le aspettative. Jaume Masià ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, aggiudicandosi il Gran Premio del Qatar e lanciando un segnale importante a tutti i suoi avversari per il titolo iridato. Lo spagnolo classe 2000 punta adesso al bis, sempre a Losail, in occasione del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Doha, secondo atto del Mondiale Moto3 2021. Il centauro valenciano sembra avere tutte le carte in regola per ripetersi anche domenica, grazie ad un ottimo stato di forma e a un bel feeling con la sua KTM (e con il tracciato qatariota), ma come sappiamo nella classe leggera ci sono molte variabili da considerare nel corso di un Gran Premio che potrebbero anche stravolgere i valori in campo. In Qatar il gioco delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il grandedella vigilia e non ha tradito le aspettative.ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, aggiudicandosi il Gran Premio del Qatar e lanciando un segnale importante a tutti i suoi avversari per il titolo iridato. Lo spagnolo classe 2000 punta adesso al bis, sempre a Losail, in occasione del weekend di gara valevole per il Gran Premio di, secondo atto del Mondiale. Il centauro valenciano sembra avere tutte le carte in regola per ripetersi anche domenica, grazie ad un ottimo stato di forma e a un bel feeling con la sua KTM (e con il tracciato qatariota), ma come sappiamo nella classe leggera ci sono molte variabili da considerare nel corso di un Gran Premio che potrebbero anche stravolgere i valori in campo. In Qatar il gioco delle ...

