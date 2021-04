Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, movida violenta: quattro arresti, ci sono anche minorenni #cronacamilano - discoradioIT : Movida violenta a Milano, quattro ventenni arrestati per rapine e aggressioni all'Arco della Pace - SkyTG24 : Movida violenta a Milano: 4 giovani arrestati, altri 9 indagati - TV7Benevento : Milano: movida violenta all'Arco della Pace, 4 arresti e 9 minori indagati (2)... - rep_milano : Movida violenta a Milano, quattro ventenni arrestati per rapine e aggressioni all'Arco della Pace… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano movida

Laviolenta con aggressioni e rapine all'Arco della Pace dida parte di un 'branco' di giovanissimi ha fatto scattare le manette per quattro ventenni. Sono indagati, invece, nove minori, ...... una consumata e un'altra tentata, oltre che di due aggressioni avvenute tra la sera del 3 ottobre 2020 e le prime ore del giorno successivo, in centro a, ai danni di vittime appena ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il branco di quindici giovanissimi, ragazzi e ragazze, in quell’occasione ha prima incontrato in Largo Treves tre coetanei e, nella circostanza, due di loro han ...Una rapina, un'altra tentata e due aggressioni nei confronti di coetanei e del titolare di un ristorante e alcuni dipendenti. Sono quattro i ragazzi arrestati con queste accuse dalla polizia, ventenni ...