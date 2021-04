Mazzette per passare il concorso da docenti, due prof finiscono in manette (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDue docenti sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord che ha scoperto un giro di Mazzette nei concorsi per l’insegnamento, tra cui il noto “concorsone” svoltosi nella primavera del 2020. Le due donne, arrestate dai poliziotti del Commissariato di Pompei su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, avrebbero chiesto a diversi candidati tra i 20mila e i 40mila euro per passare il concorso. Per gli inquirenti, le due docenti avrebbero messo in piedi il sistema di corruzione approfittando del ruolo, ricoperto da una di loro, di membro della Commissione esaminatrice della prova. Le indagini sono partite nel gennaio scorso dopo la denuncia di presunte irregolarità presentata al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord che ha scoperto un giro dinei concorsi per l’insegnamento, tra cui il noto “ne” svoltosi nella primavera del 2020. Le due donne, arrestate dai poliziotti del Commissariato di Pompei su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, avrebbero chiesto a diversi candidati tra i 20mila e i 40mila euro peril. Per gli inquirenti, le dueavrebbero messo in piedi il sistema di corruzione apittando del ruolo, ricoperto da una di loro, di membro della Commissione esaminatrice della prova. Le indagini sono partite nel gennaio scorso dopo la denuncia di presunte irregolarità presentata al ...

