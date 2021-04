L' obiettivo di Letta è affondare il Gruppo Misto

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Enricoha visto Salvini e Meloni. Che bella notizia, si dirà: torna la politica del dialogo tra partiti contrapposti, la stretta di mano tra Moro e Berlinguer ritratta in una istantanea che ancora oggi spopola sui social. Di cosa avranno mai parlato i protagonisti degli storici dialoghi? Della campagna vaccinale, si spera. Del ‘recovery fund’, della legge elettorale, del ruolo dell’Italia in Europa, nella Nato, nel mondo. Nossignori. Enricoè andato dagli avversari a parlare deldel Parlamento. Esso è ilparlamentare che accoglie quanti escono dai partiti in cui sono stati eletti. Il segretario del Pd vuole colpirlo, affondarlo, annientarlo. Propone di togliergli i fondi, praticamente: alle strutture del Parlamento viene data una dotazione in base al numero dei ...