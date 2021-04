La rifondazione di Conte: “Nuova carta di principi per un’identità chiara. Regole contro le correnti, trasparenza su voto digitale” (Di giovedì 1 aprile 2021) La sfida è “rifondare il Movimento 5 stelle“. Un Movimento che dovrà essere “accogliente” e “continuamente aperto all’esterno e alla società civile”, ma anche “intransigente” per “non allontanarci dai nostri principi”. Giuseppe Conte ha preso la parola davanti all’assemblea congiunta dei gruppi M5s e ha iniziato presentando il suo manifesto per la rigenerazione, che, ha detto “non vorrà dire rinnegare i valori del passato”. Un piccolo passo di un progetto che, lo ha ribadito l’ex presidente del Consiglio a più riprese, è solo iniziato questa sera e prenderà forma nei prossimi giorni. Come prima cosa, ha detto ancora l’ex premier, “proporrò una carta dei principi e dei valori, in modo che chi vorrà aderire a questa Nuova forza politica non abbia dubbi sulla sua identità”. Nel Movimento, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) La sfida è “rifondare il Movimento 5 stelle“. Un Movimento che dovrà essere “accogliente” e “continuamente aperto all’esterno e alla società civile”, ma anche “intransigente” per “non allontanarci dai nostri”. Giuseppeha preso la parola davanti all’assemblea congiunta dei gruppi M5s e ha iniziato presentando il suo manifesto per la rigenerazione, che, ha detto “non vorrà dire rinnegare i valori del passato”. Un piccolo passo di un progetto che, lo ha ribadito l’ex presidente del Consiglio a più riprese, è solo iniziato questa sera e prenderà forma nei prossimi giorni. Come prima cosa, ha detto ancora l’ex premier, “proporrò unadeie dei valori, in modo che chi vorrà aderire a questaforza politica non abbia dubbi sulla sua identità”. Nel Movimento, ha detto ...

