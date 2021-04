“La firma della madre di Fontana usata per aprire il conto a Lugano è falsa”: la procura chiede gli estratti conto del governatore (Di giovedì 1 aprile 2021) La firma dalla madre di Attilio Fontana usata per aprire il conto all’Ubs di Lugano nel 2005 è falsa. Almeno secondo una consulenza grafologica disposta dai magistrati della procura di Milano, che indagano sul governatore della Lombardia per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Ieri l’ufficio inquirente guidato da Francesco Greco ha inviato una rogatoria alle autorità svizzere. Secondo i pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, l’autoriciclaggio si sarebbe realizzato con investimenti finanziari ‘classici’, in azioni ad esempio, che il governatore ha compiuto dal 2015 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladalladi Attilioperilall’Ubs dinel 2005 è. Almeno secondo una consulenza grafologica disposta dai magistratidi Milano, che indagano sulLombardia per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Ieri l’ufficio inquirente guidato da Francesco Greco ha inviato una rogatoria alle autorità svizzere. Secondo i pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, l’autoriciclaggio si sarebbe realizzato con investimenti finanziari ‘classici’, in azioni ad esempio, che ilha compiuto dal 2015 in ...

