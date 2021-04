“Io so perché lo ha fatto”. Isola dei Famosi, il grande sospetto su Awed. Cosa non torna ai naufraghi (Di giovedì 1 aprile 2021) È accaduto dopo la diretta con Ilary Blasi. È l’unico youtuber dell’Isola dei Famosi 2021, ed ha avuto un crollo di nervi importante. Awed si è auto escluso dal gruppo e si è lasciato andare ad uno sfogo. Ancora Gilles Rocca, proprio questo infatti è ciò che ha messo a dura prova i nervi di Awed. Però non solo il litigio con Gilles Rocca, ma nella fattispecie l’eliminazione di Vera Gemma a cui era molto legato. “I ragazzi hanno tutte le motivazioni per tenermi fuori dal gruppo – ha confessato -. Per me capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo che è dovuto all’uscita di Vera, per questo mi sono allontanato”. (Continua dopo le foto) Mentre Daniela Martani non è apparsa propensa a cercare Awed, Gilles Rocca invece si è intenerito per il ragazzo. “Non andrò da lui a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) È accaduto dopo la diretta con Ilary Blasi. È l’unico youtuber dell’dei2021, ed ha avuto un crollo di nervi importante.si è auto escluso dal gruppo e si è lasciato andare ad uno sfogo. Ancora Gilles Rocca, proprio questo infatti è ciò che ha messo a dura prova i nervi di. Però non solo il litigio con Gilles Rocca, ma nella fattispecie l’eliminazione di Vera Gemma a cui era molto legato. “I ragazzi hanno tutte le motivazioni per tenermi fuori dal gruppo – ha confessato -. Per me capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo che è dovuto all’uscita di Vera, per questo mi sono allontanato”. (Continua dopo le foto) Mentre Daniela Martani non è apparsa propensa a cercare, Gilles Rocca invece si è intenerito per il ragazzo. “Non andrò da lui a ...

CarloCalenda : L’AMA smetterà di raccogliere l’immondizia da stasera in 4 Municipi, popolosi come Palermo. È accaduto quello che s… - marcocappato : Che fine ha fatto l'accordo per la pubblicazione dei dati #COVID19, sottoscritto 4 mesi fa da Istituto Superiore di… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi domando perché la Toscana sia ultima in Italia per copertura vaccinale degli over 80. Cosa hanno fatto… - mirrorsxdfnclss : ma io pensavo di aver fatto annulla perché mi si è riavviato lo stesso? - xseidimattina : #HBDAYGIULY perché se nessuno ti ha capita, noi l’abbiamo fatto e non c’è cosa più bella, buon compleanno piccola giuly ?? @GiuliaSalemi93 -

Ultime Notizie dalla rete : perché fatto Carlo Nordio: 'Per l'accesso in magistratura manca un esame, quello psichiatrico' Prima ha fatto un riferimento alle idee. Ferma restando la sacrosanta libertà di espressione, c'è ... Esatto, perché il dissenso contro un magistrato, può diventare dissenso contro l'istituzione. E da ...

La pausa pranzo ormai si fa davanti al computer: i pro e i contro ... continuando di fatto a lavorare , a rispondere alle email o ai messaggi, o a portarsi avanti con le pratiche. A risentirne, infine, non è solo il benessere mentale, ma anche quello fisico, perché la ...

