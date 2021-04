Ibra - Lukaku, Milan e Inter devolvono in beneficenza le sanzioni (Di giovedì 1 aprile 2021) MilanO - Lo scontro che ha visto protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku lo scorso 26 gennaio, in occasione del derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia (poi vinto dall'Inter), si ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)O - Lo scontro che ha visto protagonisti Zlatanhimovic e Romelulo scorso 26 gennaio, in occasione del derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia (poi vinto dall'), si ...

Advertising

PBPcalcio : Milan e inter devolvono in beneficienza le sanzioni inflitte per il caso #Ibra e #Lukaku Well done ?? - Gazzetta_it : Rissa #IbraLukaku, le multe devolute in beneficenza - CorSport : #Ibra-#Lukaku, #Milan e #Inter devolvono in beneficenza le sanzioni ?? - RossoneroEbbast : RT @PBPcalcio: Milan e inter devolvono in beneficienza le sanzioni inflitte per il caso #Ibra e #Lukaku Well done ?? - AMinghetti : RT @PBPcalcio: Milan e inter devolvono in beneficienza le sanzioni inflitte per il caso #Ibra e #Lukaku Well done ?? -