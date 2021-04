Festa con Dybala e Arthur: McKennie ha aperto il cancello in ritardo. Le possibili sanzioni della Juve (Di giovedì 1 aprile 2021) La Juve non ha preso nel migliori dei modi la storia della Festa nell’abitazione di McKennie che ha portato poi all’irruzione dei carabinieri. Una cena per oltre 20 persone, alla presenza di Dybala e Arthur, delle rispettive compagne, con la possibilità che altri calciatori abbiano lasciato l’abitazione prima dell’arrivo dei carabinieri verso le 23,30. Da una ricostruzione, McKennie non ha aperto immediatamente il cancello alle forze dell’ordine, ma soltanto dopo vari tentativi. I partecipanti alla Festa sono stati identificati e verranno sanzionati. La Juve procederà ovviamente a una multa, ma valuterà altre decisioni, per esempio anche la non convocazione dei tre giocatori per il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Lanon ha preso nel migliori dei modi la storianell’abitazione diche ha portato poi all’irruzione dei carabinieri. Una cena per oltre 20 persone, alla presenza di, delle rispettive compagne, con latà che altri calciatori abbiano lasciato l’abitazione prima dell’arrivo dei carabinieri verso le 23,30. Da una ricostruzione,non haimmediatamente ilalle forze dell’ordine, ma soltanto dopo vari tentativi. I partecipanti allasono stati identificati e verranno sanzionati. Laprocederà ovviamente a una multa, ma valuterà altre decisioni, per esempio anche la non convocazione dei tre giocatori per il ...

