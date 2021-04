Facebook ha preso un altro provvedimento davvero inaspettato su Donald Trump

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex Presidente degli Stati Uniti d’Americaè tornato a parlare, intervistato dalla nuora Lara, moglie di Eric; le conseguenze, tuttavia, sono state per molti inaspettate dal momento che in seguito al post di Lara, quest’ultima ha ricevuto una mail danella quale si specificava che, a causa del blocco degli accounte Instagram di, qualsiasi contenuto pubblicato anche solo con la sua voce sarebbe stato rimosso. Insomma,non potrà più esprimersi su, neanche facendo un’apparizione veloce nell’account di un’altra persona. L’ex presidente degli Stati Uniti, sospeso dalla piattaforma dopo l’assalto al Congresso, è quindi ...

Nuovo capitolo del braccio di ferro in corso da mesi tra Donald Trump e il mondo dei social media. L'ultimo episodio riguarda Facebook che ha vietato sulla sua piattaforma anche la voce dell'ex presidente. In seguito #Facebook, via mail, ha specificato che, per il blocco degli account Facebook e Instagram di Trump, qualsiasi contenuto pubblicato anche solo con la sua voce sarebbe stato rimosso L'ex presidente...