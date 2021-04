Enna, portantino violenta paziente in ospedale: arrestato (Di giovedì 1 aprile 2021) commenta Un portantino dell'Asp di Enna è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti di una giovanissima paziente fragile ricoverata in ospedale. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) commenta Undell'Asp diè statodalla polizia per violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti di una giovanissimafragile ricoverata in. L'...

