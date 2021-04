Ecco il modo corretto per igienizzare spugne e strofinacci in cucina (Di giovedì 1 aprile 2021) igienizzare le spugne e strofinacci da cucina. Ecco come fare Quando si parlano delle pulizie domestiche gli strofinacci e le spugne della cucina sono sempre sporchi e i residui di cibo che rimangono attaccati sono un vero pasticcio. Ma come fare a igienizzarli in modo corretto? Ecco qualche prezioso consiglio non solo economico ma anche utile. Come igienizzare le spugne della cucina Per pulire in modo corretto le spugne della cucina che si usano per lavare i piatti vi serviranno: Le spugne sporche Una bacinella Q.b. di acqua Forno a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 aprile 2021)ledacome fare Quando si parlano delle pulizie domestiche glie ledellasono sempre sporchi e i residui di cibo che rimangono attaccati sono un vero pasticcio. Ma come fare a igienizzarli inqualche prezioso consiglio non solo economico ma anche utile. ComeledellaPer pulire inledellache si usano per lavare i piatti vi serviranno: Lesporche Una bacinella Q.b. di acqua Forno a ...

