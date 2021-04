Due imputati di Bibbiano chiedono il reintegro: una ha dato i bimbi all’ex fidanzata e a un brigatista (Di giovedì 1 aprile 2021) Due dei 24 imputati del processo di Bibbiano chiedono di essere reintegrati nel ruolo che avevano prima di essere indagati. Lo riporta oggi Maurizio Tortorella su La Verità, fornendo gli ultimi aggiornamenti sul processo Angeli & Demoni. «La prima è Federica Anghinolfi, 58 anni, ex responsabile dei servizi sociali a Bibbiano e in Val d’Enza, che la Procura di Reggio Emilia considera tra i principali responsabili di una serie di reati collegati ai presunti allontanamenti illeciti dei bambini di Bibbiano. «L’altro è Francesco Monopoli, 36 anni, uno degli assistenti sociali finiti nello scandalo e dell’Anghinolfi considerato il braccio destro. Tutti e due erano poi rimasti agli arresti domiciliari fino al 20 dicembre 2019. Alla fine, nel gennaio 2020, erano stati licenziati dai rispettivi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Due dei 24del processo didi essere reintegrati nel ruolo che avevano prima di essere indagati. Lo riporta oggi Maurizio Tortorella su La Verità, fornendo gli ultimi aggiornamenti sul processo Angeli & Demoni. «La prima è Federica Anghinolfi, 58 anni, ex responsabile dei servizi sociali ae in Val d’Enza, che la Procura di Reggio Emilia considera tra i principali responsabili di una serie di reati collegati ai presunti allontanamenti illeciti dei bambini di. «L’altro è Francesco Monopoli, 36 anni, uno degli assistenti sociali finiti nello scandalo e dell’Anghinolfi considerato il braccio destro. Tutti e due erano poi rimasti agli arresti domiciliari fino al 20 dicembre 2019. Alla fine, nel gennaio 2020, erano stati licenziati dai rispettivi ...

