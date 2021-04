Donnarumma vuole restare al Milan | ma aspetta Ecco il motivo | News

Advertising

STOCALCIO1 : ????Il #Milan vuole una risposta da #Donnarumma: i rossoneri hanno offerto 8 mln a stagione, ma il portiere aspetta l… - notizie_milan : Donnarumma non risponde al Milan: prima vuole garanzie - BombeDiVlad : ?? Il #Milan vuole una risposta da Gigio #Donnarumma circa il rinnovo: ma c'è una richiesta da parte di #Raiola ??… - FraLauricella : #nazionale 25 partite senza sconfitte. Il #milan vuole chiudere su #donnarumma. L’Inter pronta per lo sprint fina… - Juaanccs_ : RT @cmdotcom: Dentro o fuori, #Donnarumma deve decidersi: il #Milan vuole una risposta -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma vuole

Quanto costa Raiola al Milan?: un rinnovo a 8 milioni per 5 anni comprese le tasse sono ... senza contare che gli assistiti di Raiola non firmano mai per 5 anni comeElliott, ma sempre ...Le capacità finanziarie del club impongono una riflessione, posto cherimane il miglior portiere della sua generazione e tra i migliori sul mercato. Classe 1999, Gigio ha già ricevuto una ...Ora Milan non aspetta più e vuole una risposta da Donnarumma sul rinnovo del contratto. La Gazzetta dello Sport spiega che sono stati ...CorSport: Mancini ha tutelato i club. I suoi predecessori non lo hanno mai fatto. Si è presentato con una squadra completamente nuova ...