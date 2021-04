Denise Pipitone | la mamma Piera Maggio ricoverata in ospedale La notizia del suo avvocato a Chi l’ha visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) ”Chi?” ha mandato in onda l’appello di Olesya, una ventenne russa ospite del programma ”Lasciali parlare” arrivata in televisione con la speranza di ritrovare i genitori biologici. Il caso ha fatto scalpore anche in Italia, dopo che una infermiera di origine russa ha notato la forte somiglianza tra la 21enne e, la madre di, la bambina scomparsa nel 2004 da Maraza De Vallo, in Sicilia. Cresciuta in orfanotrofio dall’età di 5 anni dopo essere stata portata via da una famiglia di rom, Olesya ha raccontato di essere stata rapita da bambina e di non avere ricordi della sua infanzia. Nella puntata andata in onda mercoledì 31 marzo è intervenuto l’Giacomo Frazzitta, legale di, che ...