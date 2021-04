Covid, sempre alti i contagi (23.649) ed i decessi (501), lievemente meglio invece negli ospedali (Di giovedì 1 aprile 2021) Niente da fare: i contagi non accennano minimamente a diminuire, così come il numero quotidiano dei decessi. Se non altro, come vedremo, va però ‘lievemente’ meglio negli ospedali. Dunque, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 356.085 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono emersi 23.649 nuovi contagi, che hanno dato un indice di positività al 6,64%. Inoltre, informa ancora il quotidiano bollettino del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 563.479, ben 2.202 in più rispetto a ieri. Anche oggi la regione maggiormente più colpita è la Lombardia con addirittura altri 4.483 nuovi positivi. Seguono poi il Piemonte (2.584), la Puglia (2.369), e la Campania ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Niente da fare: inon accennano minimamente a diminuire, così come il numero quotidiano dei. Se non altro, come vedremo, va però ‘. Dunque, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 356.085 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono emersi 23.649 nuovi, che hanno dato un indice di positività al 6,64%. Inoltre, informa ancora il quotidiano bollettino del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 563.479, ben 2.202 in più rispetto a ieri. Anche oggi la regione maggiormente più colpita è la Lombardia con addirittura altri 4.483 nuovi positivi. Seguono poi il Piemonte (2.584), la Puglia (2.369), e la Campania ...

