Covid, Gimbe: epidemia rallenta ma tanti morti e stress intensive (Di giovedì 1 aprile 2021) Tremila decessi in una settimana e terapie intensive ancora sotto stress. C'è però la conferma che l'epidemia sta rallentando con una lieve riduzione dei nuovi casi. Sono i dati del monitoraggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Tremila decessi in una settimana e terapieancora sotto. C'è però la conferma che l'stando con una lieve riduzione dei nuovi casi. Sono i dati del monitoraggio ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - Radio1Rai : 'Siamo in una situazione ospedaliera critica. E i ritardi nella cura dei pazienti non covid stanno iniziando a emer… - fanpage : Analizziamo i dati di Gimbe. - Affaritaliani : Covid, Gimbe: epidemia rallenta ma tanti morti e stress intensive - MICHAELBERTAKIS : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 anni e nessun… -