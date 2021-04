Covid | firmata convenzione ADR-Spallanzani

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Nuova collaborazione strategica tra Aeroporti di Roma e l’Istitutonella lotta al contrasto del-19: sottoscritta unache prevede che dal prossimo 6 aprile i passeggeri dei voliTested e chiunque lo desideri, possano effettuare un test antigenico o molecolare in aeroporto a tariffe particolarmente contenute, sostituendo i presidi gestiti dal Servizio Sanitario Nazionale e senza gravare ulteriormente sulla collettività generale. Il protocollo sottoscritto oggi – chiarisce la nota – “prevede che presso l’area Testal Terminal T3, attiva dallo scorso 16 agosto, tutti i passeggeri in partenza e in arrivo possano eseguire un tampone in maniera semplice e veloce, mentre ai viaggiatori in arrivo a bordo di voliTested è dedicata ...

... attiva dallo scorso 16 agosto, tutti i passeggeri in partenza e in arrivo possano eseguire un tampone in maniera semplice e veloce , mentre ai viaggiatori in arrivo a bordo di voliTested è ......