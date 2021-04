Covid: Ecdc, in Italia rosso scuro 7 regioni e 2 province (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia restano 7 le regioni e 2 le province autonome in rosso scuro, la fascia di massimo per Covid-19, nella mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ma cambia l'elenco: e infatti a colorarsi di rosso scuro questa settimana è la Valle D'Aosta, che quindi si va ad aggiungere a Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia. Sempre in rosso scuro le province autonome di Trento e Bolzano. Mentre la Campania, che la scorsa settimana era in rosso scuro torna rossa, secondo la cartina diffusa via social. Solo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (AdnKronos Salute) - Inrestano 7 lee 2 leautonome in, la fascia di massimo per-19, nella mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall', centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ma cambia l'elenco: e infatti a colorarsi diquesta settimana è la Valle D'Aosta, che quindi si va ad aggiungere a Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia. Sempre inleautonome di Trento e Bolzano. Mentre la Campania, che la scorsa settimana era intorna rossa, secondo la cartina diffusa via social. Solo la ...

