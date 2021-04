Covid-19, i dati di giovedì 1 aprile: 23.649 casi con 501 morti (Di giovedì 1 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute registra 23.649 nuovi contagi su 356.085 tamponi processati (antigenici e molecolari). I decessi in un giorno sono 501. Calano le terapie intensive (-29, ora 3.681) e ricoveri ordinari (-231, ora 28.949). Il tasso di positività è del 6,6%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute registra 23.649 nuovi contagi su 356.085 tamponi processati (antigenici e molecolari). I decessi in un giorno sono 501. Calano le terapie intensive (-29, ora 3.681) e ricoveri ordinari (-231, ora 28.949). Il tasso di positività è del 6,6%. L'articolo .

