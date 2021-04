"Come campiamo? Vado a rubare?". Il figlio di Biot, sfogo drammatico: venduto ai russi, ora tutto torna (Di giovedì 1 aprile 2021) "Ho già dichiarato tutto, noi siamo all'oscuro di tutto". I giornalisti assiepati fuori dalla villa di Walter Biot intercettano uno dei 4 figli del militare italiano arrestato per spionaggio. Il capitano di fregata è stato colto in flagrante mentre intascava 5.000 euro da due agenti dei servizi segreti russi, in cambio del passaggio di informazioni classificate. Un reato gravissimo, che potrebbe costargli diversi anni di carcere. Dietro il gesto folle di un militare stimatissimo dai colleghi e insospettabile, ci sarebbe la disperazione economica. "Non vedo mio padre, ho scoperto tutto sui giornali", spiega il figlio davanti alle telecamere di CorriereTv, con marcato accento romanesco, fuori dalla villa alle porte di Roma dove Biot viveva con la moglie, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) "Ho già dichiarato, noi siamo all'oscuro di". I giornalisti assiepati fuori dalla villa di Walterintercettano uno dei 4 figli del militare italiano arrestato per spionaggio. Il capitano di fregata è stato colto in flagrante mentre intascava 5.000 euro da due agenti dei servizi segreti, in cambio del passaggio di informazioni classificate. Un reato gravissimo, che potrebbe costargli diversi anni di carcere. Dietro il gesto folle di un militare stimatissimo dai colleghi e insospettabile, ci sarebbe la disperazione economica. "Non vedo mio padre, ho scopertosui giornali", spiega ildavanti alle telecamere di CorriereTv, con marcato accento romanesco, fuori dalla villa alle porte di Roma doveviveva con la moglie, i ...

