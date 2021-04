Cdr Sky Sport: “Per 18 anni guadagnato credibilità sul campo. Rammaricati per i diritti Tv” (Di giovedì 1 aprile 2021) "Il CdR e la redazione di Sky Sport esprimono rammarico per come si è conclusa la prima parte dell’asta per l’assegnazione dei diritti del campionato di serie A di calcio per il triennio 2021-2024 e tengono a sottolineare di essere pronti ad affrontare nuove sfide e nuovi eventi, con la stessa passione dimostrata da agosto 2003".Esprime il suo rammarico il Cdr di Sky, dopo il mancato acquisto dei pacchetti principali per la trasmissione della Serie A e il no da parte della Lega dell'offerta per il pacchetto con le 3 gare in co-esclusiva per il prossimo triennio. L'organismo sindacale, attraverso una nota, torna a farsi sentire."Per 18 anni questa redazione ha guadagnato credibilità sul campo, fornendo un prodotto editorialmente e tecnologicamente all’avanguardia, con la passione e la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) "Il CdR e la redazione di Skyesprimono rammarico per come si è conclusa la prima parte dell’asta per l’assegnazione deidel campionato di serie A di calcio per il triennio 2021-2024 e tengono a sottolineare di essere pronti ad affrontare nuove sfide e nuovi eventi, con la stessa passione dimostrata da agosto 2003".Esprime il suo rammarico il Cdr di Sky, dopo il mancato acquisto dei pacchetti principali per la trasmissione della Serie A e il no da parte della Lega dell'offerta per il pacchetto con le 3 gare in co-esclusiva per il prossimo triennio. L'organismo sindacale, attraverso una nota, torna a farsi sentire."Per 18questa redazione hasul, fornendo un prodotto editorialmente e tecnologicamente all’avanguardia, con la passione e la ...

