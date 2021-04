Campania, la precisazione della Regione: “Toelettatura consentita” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoConsentito, in Campania, il servizio di Toelettatura per gli animali da compagnia. Lo chiarisce l’Unità di crisi della Regione Campania. “Si chiarisce che in Campania è consentita l’attività dei servizi di cura e igiene degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04), che può quindi proseguire, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni, aggiuntive rispetto ai protocolli già in uso”, si spiega. “I servizi potranno essere erogati esclusivamente previo appuntamento e autodichiarazione, da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19 ed esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio (modalità consegna animale- ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoConsentito, in, il servizio diper gli animali da compagnia. Lo chiarisce l’Unità di crisi. “Si chiarisce che inl’attività dei servizi di cura e igiene degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04), che può quindi proseguire, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni, aggiuntive rispetto ai protocolli già in uso”, si spiega. “I servizi potranno essere erogati esclusivamente previo appuntamento e autodichiarazione, da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19 ed esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio (modalità consegna animale- ...

Advertising

anteprima24 : ** #Campania, la precisazione della #Regione: 'Toelettatura consentita' ** - emiliofer : #LavoripubbliciCampania #denunciaLavori. #GenioCivile di #Napoli – precisazione in merito al contributo per l’istru… - FrancoBove1965 : @castelliditalia Una precisazione: il borgo di Furore è in provincia di Salerno. #Campania ma non #Napoli - spike_sr71 : RT @StefanoSamma7: THREAD: Perché la Campania può entrare in zona ?? 'già' dal 6 aprile Precisazione: tutto ciò che scrivo è frutto di una… - lostehuelche : RT @StefanoSamma7: THREAD: Perché la Campania può entrare in zona ?? 'già' dal 6 aprile Precisazione: tutto ciò che scrivo è frutto di una… -