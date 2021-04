Calendario Inter sino a fine campionato | programma | orari e tv

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l’ultima sosta per le nazionali riparte la Serie A per il rush finale con le ultime dieci giornate decisive per assegnare lo scudetto. Favorita l’, che può vantare un ampio distacco nei confronti delle inseguitrici, e allora andiamo a scoprire ilcompleto dei nerazzurri, con il, glie le informazioni sulla diretta tv e streaming delle partite.VENTINOVESIMA GIORNATA Sabato 3 aprile 2021 ore 20.45 Bologna-su Sky Sport RECUPERO VENTOTTESIMA GIORNATA Mercoledì 7 aprile 2021 ore 17.45-Sassuolo su Dazn TRENTESIMA GIORNATA Domenica 11 aprile 2021 ore 12.30-Cagliari su Dazn TRENTUNESIMA ...

Meglio quindi continuare ad affrontare il, una partita alla volta, come è stato fatto ... quando si erano già perse quattro partite: contro L'Udinese all'esordio e, Torino e Fiorentina ......- Torino e- Sassuolo . I tifosi chiedono uniformità: "Adesso allora dovrebbero rinviare tutte le partite se le regole valgono per tutti". Nazionali sotto attacco Della riforma del...Dopo l’ultima sosta per le nazionali riparte la Serie A per il rush finale con le ultime dieci giornate decisive per assegnare lo scudetto. Favorita l’Inter, che può vantare un ampio distacco nei conf ...Il turno pre-pasquale del campionato Under 18 andrà in scena tra oggi e domani, ad eccezione della sfida tra Inter e Atalanta, che sarà in calendario il prossimo 15 aprile alle 15:30 al centro Suning ...