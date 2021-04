Braida: “Gattuso al Monza in caso di Serie A? Ipotesi reale” (Di giovedì 1 aprile 2021) Intercettato da Radio Kiss Kiss, Arriedo Braida, ex dirigente del Milan ha parlato di un suo ex giocatore, Gennaro Gattuso sulla possibilità di vederlo sulla panchina del Monza qualora la società di Berlusconi e Galliani centrasse la Serie A: “È un mio allievo – ha spiegato a Radio Kiss Kiss – diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. È un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la sua conferma. Ipotesi Monza in caso di Serie A dei brianzoli? Nel calcio tutto è possibile. Al presidente immagino possa piacere questa idea perché è molto legato ai suoi ex calciatori. È Ipotesi non remota ma reale”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Intercettato da Radio Kiss Kiss, Arriedo, ex dirigente del Milan ha parlato di un suo ex giocatore, Gennarosulla possibilità di vederlo sulla panchina delqualora la società di Berlusconi e Galliani centrasse laA: “È un mio allievo – ha spiegato a Radio Kiss Kiss – diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. È un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la sua conferma.indiA dei brianzoli? Nel calcio tutto è possibile. Al presidente immagino possa piacere questa idea perché è molto legato ai suoi ex calciatori. Ènon remota ma”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

