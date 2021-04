Bari | schianto e volo dal cavalcavia | due morti e due feriti | l’incidente è spaventoso

(Di giovedì 1 aprile 2021) E’ di duee dueil drammatico bilancio di un incidente in provincia di: nelloun’auto è precipitata dalLe strade della Puglia sono sempre più arrossate dal sangue delle vittime di incidenti: dopo il giovane padre deceduto nellodel furgoncino, a bordo del quale viaggiava insieme a un collega per recarsi al lavoro, contro il guardrail e il centauro morto mentre faceva motocross in un zona di campagna vicino a via Balice, la strada che conduce da Bitonto all’aeroporto di-Palese, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un violento scontro avvenuto tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale tra Adelfia e Sannicandro, in provincia di. Le ...

... una Audi A4 Station wagon che, al momento dello, si è tranciata perdendo la parte ... Sull'incidente la Procura diha aperto un'indagine per omicidio stradale plurimo e lesioni. Le due ...Incidente mortale sulla strada provinciale Adelfia - Sannicandro, a una ventina di chilometri da. Nel terribile scontro sono morte due persone, mentre altre due sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Sono state coinvolte due auto, un'Audi, che si è spaccata in due, e una ...Drammatico incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, nella strada provinciale che collega Adelfia a Sannicandro, nel Barese. Per cause ancora in fase di ...Lo spaventoso incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 236 che collega Adelfia a Sannicandro ...