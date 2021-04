Autonomi e Partite Iva in piazza a Roma l’8 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) “Nessuna proposta fino a ieri e poi…tentano di intestarsi una battaglia”. Con questa premessa il gruppo Autonomi e Partite Iva lancia la propria manifestazione di protesta contro il Governo Draghi e la sua gestione della pandemia.?Una gestione che purtroppo non viene condivisa da moltissime persone. Così si legge nel loro manifesto… “Un classico della politica a cui siamo ormai abituati! Cara partita iva, cari dipendenti, cari pensionati, cari disoccupati serve un cambio di rotta! Noi Autonomi e Partite Iva, unitamente ai nostri dipendenti, collaboratori ed a tutti voi siamo la soluzione a tutto ciò! Basta delegare, auto rappresentiamoci nelle Istituzioni dello Stato, uniamo le nostre forze, i nostri bisogni, le nostre idee e tutti insieme per dare risposte concrete alle necessità del popolo italiano. L’8 ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 aprile 2021) “Nessuna proposta fino a ieri e poi…tentano di intestarsi una battaglia”. Con questa premessa il gruppoIva lancia la propria manifestazione di protesta contro il Governo Draghi e la sua gestione della pandemia.?Una gestione che purtroppo non viene condivisa da moltissime persone. Così si legge nel loro manifesto… “Un classico della politica a cui siamo ormai abituati! Cara partita iva, cari dipendenti, cari pensionati, cari disoccupati serve un cambio di rotta! NoiIva, unitamente ai nostri dipendenti, collaboratori ed a tutti voi siamo la soluzione a tutto ciò! Basta delegare, auto rappresentiamoci nelle Istituzioni dello Stato, uniamo le nostre forze, i nostri bisogni, le nostre idee e tutti insieme per dare risposte concrete alle necessità del popolo italiano. L’8 ...

