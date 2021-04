ATA: personale può essere di ruolo in una provincia e avere terza fascia in altra provincia per accettare supplenze in altro profilo (Di giovedì 1 aprile 2021) Il personale ATA assunto a tempo indeterminato può accettare nell’ambito scuola, supplenze a tempo determinato per la durata non inferiore da un anno (l’ARAN ha chiarito in un orientamento che per annualità si intende la tipologia di posto al 30.06 o 31.08). Durante la supplenza lo status giuridico del lavoratore cambia da tempo indeterminato a supplente annuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) IlATA assunto a tempo indeterminato puònell’ambito scuola,a tempo determinato per la durata non inferiore da un anno (l’ARAN ha chiarito in un orientamento che per annualità si intende la tipologia di posto al 30.06 o 31.08). Durante la supplenza lo status giuridico del lavoratore cambia da tempo indeterminato a supplente annuale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : ATA: personale può essere di ruolo in una provincia e avere terza fascia in altra provincia per accettare supplenze… - WorkISJob : GRADUATORIE 24 MESI PERSONALE ATA 2021, presentazione DOMANDE dal 23 APRILE. Scopri tutti i dettagli e i requisiti… - CislNazionale : RT @cislscuola: #Mobilità scuola 2021/22, una scheda di sintesi della CISL Scuola sui contenuti delle ordinanze riguardanti trasferimenti e… - news24_city : Personale ATA, UIL Scuola: «Domande di mobilità e graduatorie mettono in ginocchio i lavoratori in zona rossa»… - cislscuola : ESTERO NEWS 7/2021 - Mobilità, rientro in sede del personale in servizio all'estero. Domande in cartaceo entro il 4… -