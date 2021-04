Ascolti TV | Mercoledì 31 marzo 2021 BOOM Sciarelli su Denise Pipitone 15 2% Vince la Nazionale 21 7% | debutto scarso per la Ventura 5 1% | Svegliati Amore Mio in calo 14 7%

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lituania - Italia (Qualificazioni Qatar 2022) Nella serata di ieri, su Rai1 il match Lituania-Italia dellavalevole per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022 ha appassionato 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fictionMio con Sabrina Ferilli ha raccolto davanti al video 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 ildi Simonacon Game of Games ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 la pellicola Jack Reacher – Punto di non ritorno ha intrattenuto 2.040.000 spettatori con share pari all’8.1%. Su Rai3 Chi l’ha visto? che tornava ad occuparsi della vicenda diha raccolto davanti al video 3.520.000 spettatori pari ...