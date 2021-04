Amici 20, Alessandra Celentano e Rosa Di Grazia arrivano alle mani: caos nella scuola (Di giovedì 1 aprile 2021) La maestra Alessandro Celentano non le ha mai mandate a dire a Rosa Di Grazia, che reputa una ballerina molto scarsa a dispetto dei suoi tredici anni di danza alle spalle. Da parte sua la ballerina, che fa parte della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, ha sempre replicato a muso duro, per nulla intimidita dalle parole della maestra. Fin troppo, visto che alla fine della scorsa puntata l’ha addirittura mandata a fan*ulo. Quando la Celentano, rivedendo i video, se n’è accora, è scoppiato il putiferio. Ha raggiunto Rosa nella sala in cui si stava allenando con la Cuccarini e le ha tirato una sonora sberla. La Di Grazia ha reagito con violenza, spingendo a terra la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 aprile 2021) La maestra Alessandronon le ha mai mandate a dire aDi, che reputa una brina molto scarsa a dispetto dei suoi tredici anni di danzasp. Da parte sua la brina, che fa parte della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, ha sempre replicato a muso duro, per nulla intimidita dparole della maestra. Fin troppo, visto che alla fine della scorsa puntata l’ha addirittura mandata a fan*ulo. Quando la, rivedendo i video, se n’è accora, è scoppiato il putiferio. Ha raggiuntosala in cui si stavanando con la Cuccarini e le ha tirato una sonora sberla. La Diha reagito con violenza, spingendo a terra la ...

