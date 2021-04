Acconciatura ed estetica, parte la petizione per la riapertura (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – In vista del DPCM di prossima emanazione CNA, Confartigianato e Casartigiani si mobilitano a sostegno del settore Benessere promuovendo una petizione affinché la riapertura delle imprese in zona rossa possa arrestare il dilagare dell’abusivismo. La chiusura delle attività legali, infatti, sta incentivando il lavoro a domicilio da parte di soggetti che si improvvisano parrucchieri ed estetisti ma non ne posseggono i requisiti professionali e non rispettano le norme di sicurezza per poter svolgere l’attività né tantomeno i protocolli anti Covid adottati dal Governo, contribuendo in tal modo alla diffusione del virus. Il settore, a tutela di clienti e dipendenti, si è dotato di tutte le garanzie necessarie a riaprire saloni di Acconciatura e centri estetici nella massima sicurezza, rispettoso delle più rigorose ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – In vista del DPCM di prossima emanazione CNA, Confartigianato e Casartigiani si mobilitano a sostegno del settore Benessere promuovendo unaaffinché ladelle imprese in zona rossa possa arrestare il dilagare dell’abusivismo. La chiusura delle attività legali, infatti, sta incentivando il lavoro a domicilio dadi soggetti che si improvvisano parrucchieri ed estetisti ma non ne posseggono i requisiti professionali e non rispettano le norme di sicurezza per poter svolgere l’attività né tantomeno i protocolli anti Covid adottati dal Governo, contribuendo in tal modo alla diffusione del virus. Il settore, a tutela di clienti e dipendenti, si è dotato di tutte le garanzie necessarie a riaprire saloni die centri estetici nella massima sicurezza, rispettoso delle più rigorose ...

Advertising

Lopinionista : Acconciatura ed estetica, parte la petizione per la riapertura - paridegeroli : RT @confartigiavr: Covid-19 - Riapriamo acconciatori ed estetisti anche nelle zone rosse per combattere l’illegalità e fermare il contagio.… - CaviniPaoloCNA : RT @cnanazionale: Una petizione per chiedere al Governo la riapertura di saloni di acconciatura e centri estetici in zona rossa e per ferma… - vivereurbino : Acconciatura ed estetica, le associazioni al Governo: 'Riaprire le imprese regolari anche in zona rossa'… - CapitanBil : RT @ric_battisti: Riaprire le attività di acconciatura ed estetica, anche in zona rossa, questo chiedono CNA, Confartigianato e Casa Artigi… -