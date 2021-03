Vigevano, incendio in condominio: rientrati gli inquilini (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vigevano (Pavia) - Hanno fatto rientro a casa nella giornata di oggi gli inquilini , circa una trentina di persone, del condominio di proprietà dell'Aler di via Foscolo nelle cui cantine, ieri sera, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 31 marzo 2021)(Pavia) - Hanno fatto rientro a casa nella giornata di oggi gli, circa una trentina di persone, deldi proprietà dell'Aler di via Foscolo nelle cui cantine, ieri sera, ...

