Vaccini in Lombardia, il centro della Brianza chiude di nuovo: “Il sistema di prenotazione ancora non va, le dosi restano in frigorifero” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche oggi a Verano Brianza il centro vaccinale ospitato nel palazzetto dello sport è stato chiuso anzitempo. Non perché mancano i Vaccini, ma perché mancano le persone da vaccinare. “Abbiamo vaccinato soltanto 90 persone a fronte a una potenzialità di oltre 400 e con 800 dosi Astrazeneca in frigorifero – spiega il sindaco Massimiliano Chiolo – la responsabilità è del sistema di prenotazione che non funziona”. E così, com’era avvenuto anche tra sabato e lunedì, le porte del centro sono rimaste chiuse. “Non si perdono dosi, ma tempo prezioso”, spiega il sindaco che ha anche proposto di vaccinare con Astrazeneca gli over 80 del paese che vengono dirottati in altri centri. “Mi hanno detto che non è possibile e di aspettare che arrivino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche oggi a Veranoilvaccinale ospitato nel palazzetto dello sport è stato chiuso anzitempo. Non perché mancano i, ma perché mancano le persone da vaccinare. “Abbiamo vaccinato soltanto 90 persone a fronte a una potenzialità di oltre 400 e con 800Astrazeneca in– spiega il sindaco Massimiliano Chiolo – la responsabilità è deldiche non funziona”. E così, com’era avvenuto anche tra sabato e lunedì, le porte delsono rimaste chiuse. “Non si perdono, ma tempo prezioso”, spiega il sindaco che ha anche proposto di vaccinare con Astrazeneca gli over 80 del paese che vengono dirottati in altri centri. “Mi hanno detto che non è possibile e di aspettare che arrivino ...

