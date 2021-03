Trovato con sei panetti di hashish nascosti nelle luci interne dell’auto: arrestato 34enne a Cividate (Di mercoledì 31 marzo 2021) I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt all’Audi familiare condotta da un uomo che percorreva ad elevata velocità la SP 98 in direzione di Calcio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt all’Audi familiare condotta da un uomo che percorreva ad elevata velocità la SP 98 in direzione di Calcio.

