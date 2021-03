Recovery, il ricorso alla Consula tedesca fa slittare i primi fondi anche per l’Italia. Non è solo un problema di tempi: gli effetti sulle previsioni di crescita (Di mercoledì 31 marzo 2021) La corte costituzionale tedesca rischia di ritardare l’arrivo delle prime risorse del Recovery Fund ai paesi dell’Unione europea. Il 26 marzo scorso i giudici di Karlsruhe hanno deciso di sospendere l’iter di ratifica da parte della Germania per analizzare il ricorso d’urgenza presentato dall’economista anti-euro Bernd Lucke: significa che il presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, non potrà firmare la legge fino a quando gli alti togati non arriveranno a una sentenza di merito. La Commissione europea, tramite un portavoce, ha fatto sapere che è “fiduciosa che la Corte Costituzionale decida rapidamente sul caso”. Martedì però sia il Financial Times sia Die Welt in edicola hanno sottolineato come la questione non sia così semplice, anche solo dal punto di vista delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) La corte costituzionalerischia di ritardare l’arrivo delle prime risorse delFund ai paesi dell’Unione europea. Il 26 marzo scorso i giudici di Karlsruhe hanno deciso di sospendere l’iter di ratifica da parte della Germania per analizzare ild’urgenza presentato dall’economista anti-euro Bernd Lucke: significa che il presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, non potrà firmare la legge fino a quando gli alti togati non arriveranno a una sentenza di merito. La Commissione europea, tramite un portavoce, ha fatto sapere che è “fiduciosa che la Corte Costituzionale decida rapidamente sul caso”. Martedì però sia il Financial Times sia Die Welt in edicola hanno sottolineato come la questione non sia così semplice,dal punto di vista delle ...

Advertising

petergomezblog : Germania, la Corte Suprema sospende la ratifica del Recovery Fund in attesa di una sua pronuncia su un ricorso urge… - euronewsit : Corte tedesca sospende la ratifica del Recovery Fund dopo aver accolto il ricorso degli euroscettici #BrusselsBureau - Serenel73 : RT @petergomezblog: Germania, la Corte Suprema sospende la ratifica del Recovery Fund in attesa di una sua pronuncia su un ricorso urgente… - MalangoneMario : RT @isadoralarosa: GUARDATE COSA SUCCEDE SENZA CONTE Germania, la Corte Suprema sospende la ratifica del Recovery Fund in attesa di una sua… - isadoralarosa : RT @isadoralarosa: @RuggeroGian @StefanoFeltri @ClaudiaRegan85 @franziskanava @lucianinalitti COMUNQUE NO CONTE NO #recoveryfund E LO SAPEV… -