Positiva la Borsa di New York. Vola il Nasdaq (Di mercoledì 31 marzo 2021) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.124 punti (+0,16%), mentre, al contrario, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.993 punti (+86%). Su di giri il Nasdaq 100 (+2,03%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+1,04%). Dopo aver chiuso in negativo nella giornata di ieri, quando gli investitori si erano concentrati su azioni più cicliche e legate alla ripresa, i titoli tecnologici sono in grande rialzo nella seduta odierna. La Borsa americana è spinta dal piano da 2.000 miliardi di dollari in otto anni per investimenti in infrastrutture nazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+2,04%), beni di consumo secondari ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.124 punti (+0,16%), mentre, al contrario, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.993 punti (+86%). Su di giri il100 (+2,03%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+1,04%). Dopo aver chiuso in negativo nella giornata di ieri, quando gli investitori si erano concentrati su azioni più cicliche e legate alla ripresa, i titoli tecnologici sono in grande rialzo nella seduta odierna. Laamericana è spinta dal piano da 2.000 miliardi di dollari in otto anni per investimenti in infrastrutture nazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+2,04%), beni di consumo secondari ...

Advertising

DividendProfit : Positiva la Borsa di New York. Vola il Nasdaq - InvestingItalia : #Borsa Milano positiva in avvio, bene Eni, banche incerte, venduta Saras - - ansa_economia : Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,79%. In ribasso invece le piazze affari di Shanghai e Shenzhen #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano solida con Europa, corre Cnh, positiva Creval. Bene Pirelli, Leonardo e Unipol, solide Banco Bpm e Un… - ansa_economia : Borsa: Europa conclude positiva, cauta Londra (+0,5%). Più toniche Francoforte e Parigi, in aumento di oltre un pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Borsa Positiva la Borsa di New York. Vola il Nasdaq La Borsa americana è spinta dal piano da 2.000 miliardi di dollari in otto anni per investimenti in infrastrutture nazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...

Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI - 0,67% Seduta quasi interamente al di sotto della linea di demarcazione oggi per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha chiuso in calo dello 0,67% a 11'047,37 punti, ... giornata positiva per ...

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,79% - Ultima Ora Agenzia ANSA Positiva la Borsa di New York. Vola il Nasdaq A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.124 punti (+0,16%), mentre, al contrario, in rialzo l'S&P-500, che ...

Mercati europei in stand-by. Milano chiude sulla parità Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e termina sulla linea di parità. A Wall Street, l'S&P-500 continua le contrattazioni in territorio positivo. Sostanzialmente ...

Laamericana è spinta dal piano da 2.000 miliardi di dollari in otto anni per investimenti in infrastrutture nazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...Seduta quasi interamente al di sotto della linea di demarcazione oggi per lasvizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha chiuso in calo dello 0,67% a 11'047,37 punti, ... giornataper ...A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.124 punti (+0,16%), mentre, al contrario, in rialzo l'S&P-500, che ...Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e termina sulla linea di parità. A Wall Street, l'S&P-500 continua le contrattazioni in territorio positivo. Sostanzialmente ...