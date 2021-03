Non mi uccidere: il film con Alice Pagani dal 21 aprile in streaming, ecco il teaser trailer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 21 aprile debutterà in streaming il film Non mi uccidere con Alice Pagani, diretto da Andrea De Sica, ecco il teaser trailer. Non mi uccidere è il nuovo film con Alice Pagani che debutterà in streaming il 21 aprile, di cui è stato condiviso online il teaser trailer. Il lungometraggio, a tinte sovrannaturali, è diretto da Andrea De Sica e sarà disponibile su tutte le piattaforme. Il cast di Non mi uccidere è composto da Alice Pagani, Rocco Fasano, Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli e Giacomo Ferrara. Tra gli interpreti del progetto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 21debutterà inilNon micon, diretto da Andrea De Sica,il. Non miè il nuovoconche debutterà inil 21, di cui è stato condiviso online il. Il lungometraggio, a tinte sovrannaturali, è diretto da Andrea De Sica e sarà disponibile su tutte le piattaforme. Il cast di Non miè composto da, Rocco Fasano, Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli e Giacomo Ferrara. Tra gli interpreti del progetto ...

Advertising

xrgi_e3 : se avessi l’opportunità di uccidere qualcuno non ci penserei due volte e sceglierei er farina merda - cinemaniaco_fb : ?????????????? Non mi uccidere: il film con Alice Pagani dal 21 aprile in streaming, ecco il teaser trailer… - doniaAh97767233 : RT @mehdikaraca_: amare non puo uccidere #ElvedaMehdi - Begoa73578309 : RT @mehdikaraca_: amare non puo uccidere #ElvedaMehdi - mehdikaraca_ : amare non puo uccidere #ElvedaMehdi -