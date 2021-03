M5s, tutti contro Casaleggio: ma Conte deve sciogliere il nodo del limite di due mandati (Di mercoledì 31 marzo 2021) Avviso ai naviganti 5 Stelle: “Di Maio è il proprietario legale del simbolo. Paradossalmente potrebbe presentarsi alle elezioni con tutti quelli al secondo mandato e il simbolo del Movimento che Giggino detiene dal 2017…”. Chissà come l’ex premier Giuseppe Conte, che parteciperà via zoom all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5s prevista per giovedì prossimo, scioglierà il nodo. Intanto, sono sempre di più quelli che pensano che il limite dei due mandati parlamentari ribadito con forza nei giorni scorsi da Beppe Grillo in realtà sia stato il ramoscello d’ulivo dato dal comico genovese per la riappacificazione con Casaleggio. Ciononostante, fra i parlamentari pentastellati, la maggior parte non vede l’ora di divorziare da Rousseau. Leggi anche: Bonaccini folgorato sulla via di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Avviso ai naviganti 5 Stelle: “Di Maio è il proprietario legale del simbolo. Paradossalmente potrebbe presentarsi alle elezioni conquelli al secondo mandato e il simbolo del Movimento che Giggino detiene dal 2017…”. Chissà come l’ex premier Giuseppe, che parteciperà via zoom all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5s prevista per giovedì prossimo, scioglierà il. Intanto, sono sempre di più quelli che pensano che ildei dueparlamentari ribadito con forza nei giorni scorsi da Beppe Grillo in realtà sia stato il ramoscello d’ulivo dato dal comico genovese per la riappacificazione con. Ciononostante, fra i parlamentari pentastellati, la maggior parte non vede l’ora di divorziare da Rousseau. Leggi anche: Bonaccini folgorato sulla via di ...

