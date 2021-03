Libia, perché il futuro di Haftar passa dall’esercito (unito) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come ricordato nell’intervista al Corriere della Sera dal nuovo premier, Abdelhamid Dabaida, per procedere con la stabilizzazione in corso in Libia è cruciale la riunificazione di strutture e istituazioni statali. Dabaida rivendica di essere riuscito a innescare dinamiche su tanti dossier spaccati da anni di guerra, e parla anche delle Forze armate. passaggio complicato, che va dal costruire praticamente daccapo un contingente unito disarmando le milizie e attraverso i colloqui del meccanismo “5+5” guidato dall’Onu a Ginevra – contatto di diplomazia-militare tra Tripolitania e Cirenaica. La questione è complicata, il capo dei ribelli dell’Est, Khalifa Haftar, vuole un ruolo. Marginalizzato dal voto al Foro, l’Onu ha recuperato il contatto con lui attraverso una visita dell’inviato Jan Kubis nel suo quartier generale ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come ricordato nell’intervista al Corriere della Sera dal nuovo premier, Abdelhamid Dabaida, per procedere con la stabilizzazione in corso inè cruciale la riunificazione di strutture e istituazioni statali. Dabaida rivendica di essere riuscito a innescare dinamiche su tanti dossier spaccati da anni di guerra, e parla anche delle Forze armate.ggio complicato, che va dal costruire praticamente daccapo un contingentedisarmando le milizie e attraverso i colloqui del meccanismo “5+5” guidato dall’Onu a Ginevra – contatto di diplomazia-militare tra Tripolitania e Cirenaica. La questione è complicata, il capo dei ribelli dell’Est, Khalifa, vuole un ruolo. Marginalizzato dal voto al Foro, l’Onu ha recuperato il contatto con lui attraverso una visita dell’inviato Jan Kubis nel suo quartier generale ...

