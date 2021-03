Lazio - Torino: procura federale apre fascicolo su granata (Di mercoledì 31 marzo 2021) La procura federale della Figc ha aperto un procedimento sul Torino in reLazione alle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale in reLazione al mancato svolgimento della partita con ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladella Figc ha aperto un procedimento sulin rene alle motivazioni della sentenza della Corte di appelloin rene al mancato svolgimento della partita con ...

MatteoPedrosi : Da tifoso del Toro e da persona corretta quale mi reputo non posso non evidenziare il passaggio in cui si parla di… - MatteoPedrosi : Piero #Sandulli, “tifoso della Lazio e amico di Lotito”, ma anche presidente della Corte d’Appello FIGC (ma resto i… - MatteoPedrosi : Avv. #Chiacchio (Torino) al @CorSport: “Siamo soddisfatti della sentenza. La Lazio parla di truffa? Dichiarazione i… - Ansa_Piemonte : Lazio-Torino: procura federale apre fascicolo su granata. 'Atto dovuto' in relazioni alle motivazioni della Corte f… - LucaNacchio : Ora i tifosi del #Torino hanno messo in mezzo che #Sandulli (Presidente della corte federale della FIGC) sia un pre… -