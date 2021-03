L’arcivescovo di Canterbury smentisce Meghan Markle: «Nessun matrimonio privato» (Di mercoledì 31 marzo 2021) A smentire Meghan Markle è stato lo stesso arcivescovo che la Duchessa ha menzionato al cospetto di Oprah Winfrey, in un’intervista in cui la verità cui ha giurato voler dar voce sembra, oggi, un miraggio lontano. «Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i Duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018», ha cominciato Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, in un’intervista concessa a Repubblica. «Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio», ha poi specificato, negando di aver celebrato le nozze tra Meghan Markle e il principe Harry tre giorni prima dell’evento in mondovisione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) A smentire Meghan Markle è stato lo stesso arcivescovo che la Duchessa ha menzionato al cospetto di Oprah Winfrey, in un’intervista in cui la verità cui ha giurato voler dar voce sembra, oggi, un miraggio lontano. «Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i Duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018», ha cominciato Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, in un’intervista concessa a Repubblica. «Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio», ha poi specificato, negando di aver celebrato le nozze tra Meghan Markle e il principe Harry tre giorni prima dell’evento in mondovisione.

antoguerrera : ?? ESCLUSIVA @repubblica?? Justin Welby: 'Non ho celebrato le nozze di Harry e Meghan 3 giorni prima' Parla l'Arc… - dubitoditutto : L’arcivescovo di Canterbury sbugiarda Meghan: ”Non ho sposato lei ed Harry tre giorni prima in segreto” - Gandalf1948 : 'Il loro matrimonio? Mai celebrato'. Meghan e Harry, farsa mondiale: l'arcivescovo distrugge i due ribelli - Irishsara1980 : RT @antoguerrera: ?? ESCLUSIVA @repubblica?? Justin Welby: 'Non ho celebrato le nozze di Harry e Meghan 3 giorni prima' Parla l'Arcivesco… - Monicanpl : RT @antoguerrera: ?? ESCLUSIVA @repubblica?? Justin Welby: 'Non ho celebrato le nozze di Harry e Meghan 3 giorni prima' Parla l'Arcivesco… -

