Incubo Marchizza, due espulsioni in due partite per il calciatore dell’Under 21 (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia Under 21 ha staccato il pass per i quarti di finale dell’Europeo, ma deve fare i conti con il caso Marchizza, il calciatore è stato di nuovo espulso e salterà la prossima partita. La squadra di Nicolato è reduce dall’entusiasmante successo contro la Slovenia, il match si è concluso con il netto risultato di 4-0. Gli azzurrini sono passati in vantaggio dopo appena 10 minuti con un gol di Maggiore, al 19? il raddoppio firmato da Raspadori. Al 25? il tris di Cutrone, lo stesso attaccante ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa è stato proprio il calciatore del Valencia ad arrotondare il risultato. Il caso Marchizza Foto di Claudio Giovannini / AnsaL’Italia Under 21 ha chiuso il girone al secondo posto, alle spalle della Spagna. Gli azzurrini hanno staccato il pass per i quarti di finale della competizione e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia Under 21 ha staccato il pass per i quarti di finale dell’Europeo, ma deve fare i conti con il caso, ilè stato di nuovo espulso e salterà la prossima partita. La squadra di Nicolato è reduce dall’entusiasmante successo contro la Slovenia, il match si è concluso con il netto risultato di 4-0. Gli azzurrini sono passati in vantaggio dopo appena 10 minuti con un gol di Maggiore, al 19? il raddoppio firmato da Raspadori. Al 25? il tris di Cutrone, lo stesso attaccante ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa è stato proprio ildel Valencia ad arrotondare il risultato. Il casoFoto di Claudio Giovannini / AnsaL’Italia Under 21 ha chiuso il girone al secondo posto, alle spalle della Spagna. Gli azzurrini hanno staccato il pass per i quarti di finale della competizione e ...

Advertising

CalcioWeb : #Marchizza è stato espulso due volte in due partite: problemi per l'#Under21 - CalcioNews24 : EURO U21 da incubo per Marchizza: due espulsioni in due partite - Daniele20052013 : EURO U21 da incubo per Marchizza: due espulsioni in due partite -